Álex Salinas, transexual: "Quienes nos discriminan deben aprender que somos sanos"

RECUERDA QUE LA IGLESIA RECIBE DINERO DEL ESTADO

El joven transexual al que la iglesia no le permite ser padrino de su su sobrino, Álex Salinas, ha hablado en 'Más Vale Tarde'. Según ha dicho, si no le permiten ser padrino, "no habrá bautizo de ninguna manera". Además, ha subrayado que lo único que quiere es "que quienes discriminan" aprendan que no son personas insanas, ya que "hasta el propio papa no está de acuerdo con la discriminación".