El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades ha planteado la posibilidad de rebajar el uso de mascarilla en personas ya vacunadas o con menos riesgos. Y tras estas recomendaciones, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha pedido que el Gobierno sean revisadas porque, afirma, "se inmuniza para rebajar el uso de la mascarilla".

Pero no todos los expertos están a favor de empezar a desprendernos de esta medida de protección frente al COVID-19. José Antonio López, director de Neurovirología de la UAM, ha destacado en Más Vale Tarde que espera que estas recomendaciones no se sigan. "Con las tasas vacunales que tenemos en España o Europa, mi consejo sería el de prudencia y esperar. No vayamos a acelerar tramites que ya vimos a dónde nos llevó con la mal desescalada después de la primera ola", ha destacado.

Además, el virólogo ha recordado que las vacunas "no son esterilizantes", por lo que "no impiden la trasmisión del virus". Eso sí, puntualiza que hay datos que demuestran que entre los grupos ya vacunados se trasmite menos el virus, "porque la gente con más sintomatología trasmite el virus durante más tiempo".