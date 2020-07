El Gobierno de la Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso al frente, ha advertido que la próxima semana se harán anuncios importantes sobre nuevas medidas sanitarias. Ignacio Aguado, vicepresidente de la región, ha confirmado en Más Vale Tarde que el plan de contingencia en el que trabajan tiene que ver con el ocio nocturno, las terrazas, las reuniones familiares y de amigos y la movilidad.

"Hay cuatro factores que propician estos nuevos rebrotes", ha explicado el político de Ciudadanos, señalando que estos nuevos contagios tienen que ver con las reuniones familiares: barbacoas o cenas con amigos; el ocio nocturno; la movilidad en España; y la situación de las terrazas.

En función de estos cuatro factores, ha dicho, "hay que poner remedio e ir tapando agujeros para contener los rebrotes y no tener que dar pasos atrás". Preguntado por si plantean restringir la movilidad en la comunidad, Aguado ha señalado que no es "su intención" y que en cualquier caso, "el estado de alarma es la única herramienta a día de hoy que permite restringir la movilidad. Nosotros no podemos hacerlo".

Insistiendo en que Madrid "se ha adaptado cuando ha tenido que adaptarse", y preguntado concretamente sobre si se plantea el cierre de los locales de ocio nocturno o limitar el aforo en las terrazas, Aguado ha asegurado que "no se descarta".

"Vamos a seguir siendo prudentes, si hay que tomar medidas lo haremos y seguiremos adelantándonos. Por encima está la salud", ha recalcado.

En la misma línea, ha felicitado a los madrileños por usar mayoritariamente la mascarilla y ha hecho un llamamiento a los ciudadanos que no bajen la guardia porque "el virus no se ha ido de vacaciones".