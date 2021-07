La incidencia de coronavirus en España sigue disparada y varias comunidades han anunciado ya nuevas restricciones. Ante esta situación, el doctor César Carballo lamenta que "nos vuelve a pillar el toro".

"Lo advertimos muchas veces", reprocha el médico de Urgencias, que recuerda: "Advertimos de que no era el momento de relajarse y que podíamos echar por tierra el verano. Nos llamaron alarmistas y dijeron que iba muy bien la vacunación, pero es que la vacunación ya ha demostrado que por sí sola no es suficiente", sentencia.

El facultativo, que aboga por hacer cribados y liberalizar los test diagnósticos, advierte asimismo sobre el porcentaje de eficacia de la vacunación. Así, preguntado por el caso de un hombre de 80 años fallecido por COVID-19 en Barcelona pese a contar con ambas dosis, Carballo recuerda que "las vacunas no son efectivas al 100%".

"Hay un porcentaje de gente que no logra los anticuerpos necesarios, por causas genéticas o sus propias causas inmunes, no consiguen el éxito de la inmunización completa y esos pacientes están en riesgo", alerta el experto, que señala que ese porcentaje "no es despreciable", precisando que se sitúa en un 10-15% con Pfizer y "probablemente más" con AstraZeneca.

A preguntas sobre el joven de 17 años reinfectado que precisó incluso ingreso en la UCI, el médico tranquiliza afirmando que "son casos muy raros" y que "la vacunación sí funciona en porcentajes muy altos de la población". No obstante, matiza, "las nuevas variantes van a ir precisamente contra la gente vacunada" y "vamos a ver como fallan en un pequeño porcentaje las vacunas".

En este sentido, Carballo señala que estar en incidencias tan elevadas y "no tener controlados los contagios" va a hacer que "estemos un poco a merced de cómo nos ataquen las nuevas variantes y cómo influyan y disminuyan la inmunidad proporcionada por las vacunas".

En cualquier caso, el doctor sostiene que "se ha juntado la tormenta perfecta": "Jóvenes que se mueven mucho, que tienen mucho contacto con otros grupos, que tienen poca conciencia del riesgo que sufren y luego relajar todo tipo de medidas y la variante más contagiosa que hasta ahora hemos tenido", resume.