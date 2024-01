El juzgado ha tenido durante las últimas semanas uno de los cuatro móviles que tenía Miguel Carcaño, el asesino de la joven sevillana Marta del Castillo. Del terminal, han salido mensajes que le envió Rocío, su entonces novia. Las conversaciones son enigmáticas y contienen detalles que podrían ayudar para encontrar el cuerpo de Marta 15 años después de su desaparición.

En un SMS del 10 de febrero de 2009, la novia le escribió que le "echaba muchísimo de menos": "Nunca me voy a arrepentir del día del Carrefour". "Cada día te amo más, gordo. Tus besos me dan fuerza y tus abrazos me hacen sentir que me amas. Te necesito", añadía en este mensaje.

En otro, habla de "un punto cero". "Llama a mamá luego y dile que si mañana puedes venir porque, como ayer fue esta gente al punto cero, no sé si podrás venir", le cuenta en un SMS también del 10 de febrero. También es enigmático el mensaje en el que le avisa de que "le debe cosas". "Te amo, gordito, que descanses. Muchos muchos besos, y que sepas que me debes una, je, je", añade.