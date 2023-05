Ante la polémica suscitada por la participación de los hijos de Shakira y Piqué en un videoclip de la cantante, María Lamela ha salido a la calle para preguntar a los españoles qué opinan de esto. De este modo, hay a quien le parece "muy mal", quien cree que "son sus hijos, ella decide" y quien va más allá: "Los problemas que tenga con el padre de los niños, que los solucione ella, no que saque canciones, que llevaba sin grabar 6 u 8 años", comenta un hombre, mientras un joven lo resume 'en millenial' asegurando que "tanto meterse ahí en la movida con el Piqué no me renta".

Lamela también ha preguntado a los españoles qué cosas han hecho por despecho. Entre las respuestas, desde "tatuarme la cara de mi exnovia" hasta "engañarlo con uno de sus amigos, quitarle todas sus cuentas de Spotify y Netflix, endeudarlo y gastarme sus tarjetas", confiesa una chica que defiende que "se lo merecía" porque "me engañó con una de mis amigas".

"Ha dicho medio código penal", apunta Loreto Ochando sobre esta última, mientras que Cristina Pardo se centra en la chica del tatuaje: "Yo no me tatuaría la cara de nadie", afirma rotunda.