El decreto anticrisis del Gobierno sale adelanta gracias a los votos favorables de EH Bildu y BNG, confirmados 'in extremis'. La votación del plan de choque con medidas para hacer frente a la crisis causada por la guerra en Ucrania ha hecho evidente que el Gobierno de coalición cuenta cada vez con menos apoyos, y aun reconociendo esta situación, la periodista Loreto Ochando ha mostrado en Más Vale Tarde su enfado con los diputados del Congreso que han votado 'no'.

"Lo que se ha reflejado hoyes que los españoles les importamos tres pimientos a los señores que están en el Congreso de los Diputados, porque lo que se aprobaba hoy eran una serie de medidas que eran buenas para el conjunto de la ciudadanía", ha criticado la periodista. Añade además que para no apoyar estas medidas los independentistas se han excusado en el espionaje, "que es otro tema", y el PP ha usado el "comodín de ETA" para no votar en el mismo sentido que EH Bildu. "No me sirve que lo usen de excusa para no aprobar esto que era bueno para los ciudadanos", ha apostillado.