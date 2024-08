La jugadora de bádminton china He Bing Jao, quien ya subiese al podio olímpico con un pin de la bandera de España en honor a Carolina Marín, ha querido mostrarle de nuevo su apoyo, posando con una bandera de España en la que se podía leer el mensaje "Fuerza Carolina", en lo que es un ejemplo de rivalidad sana.

El domingo por la mañana Carolina Marín, cuando arrollaba a la china en la semifinal de los Juegos Olímpicos, se lesionaba por tercera vez en la rodilla. Desde entonces no ha parado de recibir muestras de cariño, tanto por parte de la afición, como por parte de su rival He Bin Jao, quien subió al podio con un pin de España en honor a Carolina Marín. Sin embargo, no ha sido el único gesto de apoyo, también ha posado con una bandera española con el mensaje "Fuerza Carolina".

Además, Carolina Marín ha hecho público un comunicado en su perfil de la red social X, en el que muestra su agradecimiento por el apoyo que le han brindado aficionados de todo el mundo, y en especial He Bin Jao "nunca había recibido tanto cariño, está siendo inabarcable. Pero seguro que me dejáis destacar a una persona: animé a He Bing Jao a disputar un buen partido en la final, porque la deportividad estaba por encima de todo".