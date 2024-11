En su patrulla con la UIP de Oviedo por la calles de las localidades valencianas arrasadas por la DANA para prevenir los saqueos, la cámara de Más Vale Tarde es testigo de un emocionante momento protagonizado por un vecino al que, en un principio, los agentes confunden con un saqueador robando una moto.

Sin embargo, en el vídeo sobre estas líneas el hombre, visiblemente nervioso, facilita a los agentes los papeles del vehículo y explica que ha conseguido rescatarlo: "Estaba en un garaje subterráneo y la UME y voluntarios con bombas han podido sacar agua y con las botas me he metido y la he podido sacar".

"Estaba flotando y la he podido coger y sacar por una rampa", cuenta mientras se emociona y termina abrazando al policía entre lágrimas. "Hay que salir adelante en esto, ¿eh?", le anima el agente, mientras el hombre, a pesar de que admite que "lo hemos perdido todo", les agradece el trabajo: "Esta gente hace muchísimo", afirma.