Emilio Cortés, abogado del hermano de Pedro Sánchez, sobre el escrito que han presentado: "No he puesto a escurrir a nadie"

Más Vale Tarde conecta con Emilio Cortés, abogado de David Sánchez, que expone que en este momento procesal, "se traba de ver si hay indicios razonables contra una persona para sentarse en el banquillo o no". "Respecto a mi cliente dice que, por pura lógica, tiene que ser presunto culpable porque no conocía a nadie en Badajoz", indica Cortés. "Da igual que conozca a alguien o que no lo conozca, ese dato, en cualquier caso, le va a perjudicar", expone.

El abogado añade que, en el auto, la jueza también indica que el presidente había visitado Badajoz y la provincia en varias ocasiones y que, por ello, tendría relaciones estrechas con otros miembros del partido en Extremadura "con capacidad para influir en las personas que tenían competencia para crear el puesto". Cortés indica, en su texto, que para que David Sánchez pudiera haber conseguido un puesto de trabajo "tendría que haber comprobado en qué sitios había estado Sánchez en condición de Secretario General".

Sobre si conocían que Miguel Ángel Gallardo iba a aforarse, Cortés expone que lo desconocían. Este aforamiento implica que, de llegar a juicio, este se produciría en la sala de enjuiciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. "A mí me da igual que sea la Audiencia Provincial de Badajoz o el TSJ de Extremadura", indica, "tengo el mejor de los conceptos de los profesionales que lo integran". "No tengo ninguna duda de la absoluta imparcialidad de sus componentes", añade.

En cuanto a si han tenido algún tipo de beneficio derivado del trabajo de unos supuestos 'fontaneros' encargados de desmontar casos, Cortés indica: "No he notado ningún impacto ni ninguna proyección". "La jueza titular del número tres del Juzgado de Instrucción de Badajoz no podemos concluir que nos haya tratado demasiado bien desde el punto de vista procesal", expone.

Cristina Pardo pregunta al abogado si considera que su cliente ha cometido algún error, "porque usted ha puesto a escurrir a la juez en ese recurso pero, también hemos visto como su cliente, según los indicios, había buscado casa en Badajoz o contestaba en el juzgado de manera vaga o controvertida".

"No he puesto a escurrir a nadie", responde Cortés. "Es un recurso de apelación que es posterior a un recurso de reforma que tiene que resolver la propia jueza de instrucción", explica. Cortés expone que su recurso previo "estaba lleno de interrogantes" que debían ser resueltos por la jueza. "Si usted lee mi recurso de reforma, y la respuesta que nos han dado, lo que tenemos, lógicamente, es una denuncia severa de que no se nos ha contestado a aquello que estábamos preguntando", aclara, "pero, esto no es poner a escurrir".

Sobre si su cliente ha cometido un error, el abogado indica que todos saben qué se puede considerar un indicio. "Si el hubiese alquilado un piso en Badajoz, hubiese pagado un contrato de arras... antes de examinarse, eso sí pudiera ser tenido en el concepto de indicio", explica. Pero, puntualiza, que solo se interesó por los precios de los arrendamientos "en una localidad para la que él había firmado una plaza y era candidato".

Cortés expone que hay dos pasajes del primer interrogatorio de David Sánchez en el Juzgado de Instrucción donde no contesta "de la forma real de su vivencia". El abogado indica que sus repreguntas no se han "divulgado" pero, apunta, si se lee el auto de acomodación, "ahí no hay ni una sola mención a que el señor Sánchez no conociera dónde trabajaba y no supiera cuál era su trabajo". "Ha quedado normalizado, por todos los testimonios, que él sabía dónde estaba su destino de trabajo y cuáles eran sus competencias", concluyen.