Elisa Beni ha salido en defensa de Luis de la Fuente en Más Vale Tarde, donde ha pedido que "intentemos no ser ser medievales", porque, según ha dicho, "estamos llegando a un punto medieval". "Queremos que la gente se inmole y se tire a la hoguera. Me parece que la traducción del estrés que él habla es claro. Estás en una situación de tensión en la que tu jefe tiene una posición y tú no sabes si va a salir ganando o perdiendo", ha manifestado Beni en referencia a los aplausos del entrenador a Luis Rubiales en la Asamblea Extraordinaria de la RFEF y a las disculpas que ha pedido este viernes.

Así, la periodista ha defendido que "cualquier trabajador en esa situación tendría estrés", tras lo que ha insistido en que cualquiera en la situación del seleccionador español "no sabría si seguirle la cuerda al jefe o posicionarse en contra". "Eso cualquiera que nos esté viendo sabe que le produce estrés a cualquier empleado", ha subrayado Beni, quien ha afirmado que "las cosas tienen que ser proporcionales". "No puedes pedirle a una persona que pierda su puesto de trabajo, que dimita y que pierda todo por aplaudir a un señor", ha zanjado.