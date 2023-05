La periodista Elisa Beni ha asegurado en Más Vale Tarde que el problema de los okupas del barrio de Bonanova en Barcelona tiene un trasfondo político. "Estamos en las vísperas de las municipales y los grupos políticos de Barcelona se han mostrado claramente a favor de unos y de otros. Esta historia estaba judicializada, pero sin embargo aparecieron por allí los señores de Desokupa, que van por ahí macarreando y cometiendo ilegalidades, llegaron allí y les dijeron a los vecinos que les apoyaban y que lo que tenían que hacer era echarlos", ha aseverado.

En este sentido, ha indicado que no había problemas hasta que llegaron los miembros de Desokupa, ya que los edificios okupados no tienen residentes porque pertenecen a la Sareb. "Entonces, inmediatamente los okupas dijeron que estos señores, que eran bastante de ultraderecha, les estaban provocando. Así fue como se tensionó. Una vez conseguida la tensión tenemos que han aparecido tanto grupos políticos como Ciudadanos a apoyar a los que quieren desokupar, y grupos a apoyar a los okupas... y todo esto a las puertas de unas elecciones municipales", ha remarcado.

Hace tres semanas empezaron a circular por las redes sociales vídeos que reflejaban algunos encontronazos y conflictos entre los okupas que habitan los dos inmuebles ocupados de la Plaza Bonanova (El Kubo y La Ruïna) y los vecinos de la zona. Ante esta situación, la empresa Desokupa anunció la semana pasada que procedería a desalojar a los 150 okupas que viven en ambas viviendas (El Kubo es un edificio de pisos y La Ruïna es una casa modernista) este jueves a las 21:00h y su líder, Daniel Esteve, animó a seguidores de toda España a participar en el asalto. De hecho, afirma que autobuses de Madrid y Zaragoza acudirán a su llamamiento.

"Vendremos con perros, con chalecos, escudos y cascos. Y si no entramos el 11, entraremos el 12, el 13 o el 14. Entraremos de madrugada, si hace falta. Yo no me voy de Barcelona hasta que no haya solucionado el caso de la Bonanova. Tic-tac, ratitas", afirmaba Esteve en un vídeo que colgó en sus redes sociales el pasado 5 de mayo. De cara a esta convocatoria de desalojo del jueves por la noche, coincidiendo con el inicio de la campaña electoral, el movimiento okupa y anarquista de Barcelona ha convocado una contra-manifestación ante El Kubo y La Ruïna para defenderlas, por lo que Mossos d'Esquadra y vecinos se temían una "batalla campal".