Continúa la polémica en Madrid después de que el Ayuntamiento de la capital mandara a varios niños del distrito de Chamartín un vídeo en el que un actor blanco hacía de Baltasar pintado de negro.

Inma Sanz, vicealcaldesa de Madrid, ha pedido disculpas, pero solo a medias: "No es la persona adecuada para hacer esos vídeos. Es un lamentable error de la empresa que está llevando a cabo esa actividad y estamos hablando con ellos para ver qué ha pasado".

Iñaki López se ha mostrado muy crítico con lo ocurrido: "Echo en falta en las críticas a Cayetana Álvarez de Toledo diciendo que jamás se lo perdonará a Almeida [...] Lo cierto es que nunca ha pasado que un actor negro tenga que hacer de rey Melchor porque el blanco se ha puesto enfermo. Al revés no pasa nunca".

Al respecto, Ramoncín asegura que "resultaría un chiste si no fuera patético". "Esa mezcla de señor hablando como si fuera una mezcla de Ruiz-Mateos y aquel Juan de Cruz y Raya, un árabe medio borracho, es una cosa realmente insólita y, desde luego, intolerable", añade.

En este sentido, considera que debería haber responsabilidades: "Lo más fácil es luego decir que la culpa la tiene no sé quién. La culpa la tiene quien la tiene y el responsable es quien es [...] Me parece que es muy lamentable, el Ayuntamiento debería disculparse y tratar de que no pase nunca algo tan serio como esto".

Además, Ramoncín considera que no hay "calificativos" para definir la interpretación del actor: "No hace falta tener el método de Stanislavski, hubieran encontrado a cualquier persona".

"Cuando ves esto, por muy pequeño que seas, algo debe parecerte extraño. Es lo peor que pueden hacer, acabar con la ilusión de los niños", lamenta.