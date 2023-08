Luis Gerez ha sido abogado de Daniel Sancho "en algunos asuntos jurídicos" y dice haberse quedado "absolutamente estupefacto" al conocer la noticia de su detención en Tailandia por el asesinato del cirujano Edwin Arrieta. "Llevo muchos años en la profesión y desde luego en este señor no percibí en ningún momento ninguna adicción, ninguna disfunción", asegura el letrado en Más Vale Tarde, donde insiste en que en este caso no le "cuadra absolutamente nada".

"No es para mí concebible que la Policía invite a cenar a nadie", incide Gerez, que señala que tampoco le cuadra la forma en que el joven se habría deshecho del cuerpo de la víctima: "No me cuadra tampoco nada que una persona que tiene el mar a orillita de donde se supone que ha ocurrido el crimen en vez de tirar el cadáver al mar, lo trocee y lo pasee por todas partes", incide. "Es una actuación tan demencial que no tiene ninguna lógica", insiste.

En este sentido, el abogado arroja dudas sobre el "relato policial" de las autoridades tailandesas: "Todo es tan coincidente, tan incriminatorio, tan público y tan notorio que a mí me hace sospechar de que sea cierto. No digo que no lo sea, pero con mucha reserva", asevera el letrado, que señala que "la Policía puede haberle sugerido que lo tiene muy mal y 'si ayudas te ayudas y no te ejecutamos'".

"Lo que estoy viendo no me cuadra nada", reitera Gerez, que insiste en que "a un presunto asesino llevárselo a cenar a un hotel de lujo" es "algo absolutamente inconcebible" y en que la forma de deshacerse del cuerpo es "absolutamente inverosímil porque es absolutamente estúpido". Puedes escuchar su argumentación en el vídeo que ilustra estas líneas.