Iñaki López da paso a la información sobre la graduación de la princesa Leonor en el Atlantic College de Gales con un estilo muy peculiar: "Una ceremonia que transcurrió en armonía, con unos invitados de postín y en la cual nuestra princesa tuvo a bien dedicar unas palabras y después la familia, como una familia española más, se sacó unos selfies, incluso frunciendo morritos".

"Yo estoy por irme ya, ya has hecho la sección", comenta Luis Sanabria tras la introducción del presentador de Más Vale Tarde, a lo que Iñaki responde en el vídeo sobre estas líneas que "yo siempre he tenido un alma de cronista social y me he venido arriba".

"Me interesa más la ceremonia de mi hija Carla, que fue el pasado miércoles", apunta Sanabria, con lo que Iñaki coincide: "Probablemente a mi también", afirma el presentador, que incluso le pide "diapositivas" al enterarse de que la hija del periodista "salió con la guitarra eléctrica en el escenario".