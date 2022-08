Para Loreto Ochando, las recientes denuncias sobre videoconsultas en las Urgencias de hospitales madrileños son "una prueba más de que nos estamos cargando la sanidad pública, y en el caso de la Comunidad de Madrid, a pasos agigantados".

La periodista, que no obstante recalca que "el personal de la sanidad pública en este país es maravilloso", sostiene que "no puede ser que en Urgencias de un hospital se atienda por videollamada". "Una persona que llega con un ataque de ansiedad puede estar teniendo un infarto y eso no lo diagnosticas a través de una videollamada", advierte.

"Luego los malos son los médicos. No, los médicos hacen lo que pueden", asevera Ochando, que incide en que esto también se aplica al ámbito de la salud mental: "Cuando una persona tiene una depresión crónica, flaco favor le estás haciendo si la visita con el psiquiatra, encima de ser menos de las que eran antes de la pandemia, se la haces a través de una llamada", sentencia.

Ante esta situación, la periodista confiesa que cada vez está "más desencantada con nuestros políticos": "Parece que les importamos entre poco y nada", lamenta. A su juicio, "pasará lo de siempre" y no cambiará nada "hasta que no tengamos un muerto" por un error evitable. Puedes ver su reflexión completa en el vídeo que ilustra estas líneas.