A partir del lunes, 4.100 medicamentos bajarán de precio, entre ellos, algunos de los más demandados como cuatro tipos de ibuprofeno, 39 tipos de paracetamol, una treintena de omeoprazol, y hasta 48 prototipos diferentes de amoxicilina.

Con esta rebaja, el Ministerio de Sanidad pretende reducir en 43 millones de euros el gasto público en medicamentos dispensables en farmacias. Una rebaja que también agradecen los consumidores.

La Orden de Precios de Referencia en Fármacos no se revisaba desde el año 2011, donde el umbral mínimo al que los laboratorios podían vender los fármacos era dos euros. Ahora, el mínimo desciende hasta 1,60 euros, algo que ha contribuido a que la bajada sea posible.

Pero para las asociaciones de pacientes no todo son buenas noticias ya que consideran que en la lista no se incluyen fármacos que continuarán teniendo precios prohibitivos y es que, la mayoría de los medicamentos que aparecen en la lista son de uso común cuyo precio en el mercado no era excesivamente elevado. El que más baja, el sadostatin, utilizado para tratar algunos tipos de cáncer que baja hasta 420 euros. La rebaja media de los 4.100 medicamentos es de, aproximadamente, unos 50 céntimos.