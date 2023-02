Las imágenes de largas colas y ciudadanos crispados a las puertas de las oficinas de la Seguridad Social se repiten cada día. Muchos son los que acuden a arreglar papeles para la jubilación o para poder recibir la pensión sin una cita previa, y es que, como denuncian en MVT, conseguir una cita a través de los teléfonos de la administración o vía internet es para algunos una misión imposible.

Un equipo del programa ha pasado la mañana en una de estas oficinas, recogiendo las principales denuncias que hacen los ciudadanos sobre su funcionamiento. "Ha llamado mi hijo para coger cita, ha llamado mi hermana y nadie lo coge. He venido ya varios días", cuenta una mujer que espera poder arreglar la documentación para jubilarse. La opción de hacerlo por internet no es para ella, que asegura que no sabe usarlo.

"Tengo una invalidez absoluta y con 72 años tengo que esperar en la calle porque nadie atiende por teléfono. Cuelga, y cuelgan, y cuelgan", relata otra señora. Un hombre habla así de la "indefensión" que dice que sufren ciudadanos como él: "Llevo 44 años cotizando. Tengo un cáncer terminal, me estoy muriendo y me quiero jubilar pero te dan para cuatro meses, si te cogen cita", cuenta. En su caso, es la tercera vez que va de manera presencial.