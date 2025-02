"Si demuestras que aunque te fumes la barra de pan de Bob Marley...": Bea de Vicente y lo que dice la ley sobre conducir y los porros

Beatriz de Vicente aclara en este vídeo que lo que dice la ley es que "no puedes conducir bajo los efectos de las drogas" y recuerda que "cualquier consumo de un psicótropo afecta claramente a las capacidades".

En esta ocasión, las cámaras de 'MVT en acción' acompañan a la Policía Local de Cartagena durante una de sus guardias nocturnas donde, entre otras cuestiones, son testigo de un control de alcoholemia y drogas.

Entre aquellos que pasan por el control, Iñaki López se queda con uno en particular: "El que iba fumando un porro directo al control de alcohol y drogas". Un hombre que, destaca el presentador, "es infractor, pero sincero, porque lo ha reconocido enseguida".

Beatriz de Vicente explica que, en realidad, lo que dice la ley es que "no puedes conducir bajo los efectos de las drogas": "Si eres capaz de demostrar que, aunque te fumes la barra de pan de Bob Marley tienes todos los sentidos en su sitio...", señala con humor, si bien aclara que "lo normal es que cualquier consumo de un psicótropo afecta claramente a las capacidades". "Si no has nacido en Kripton, te suele afectar", añade Iñaki.