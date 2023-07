La Reina Letizia y el Rey Felipe han recibido todo tipo de regalos este 2022. También la princesa y la infanta. Ellas han recibido dos pastilleros, desvela el equipo de Más Vale Tarde. Tras este regalo se esconde Jill Biden, quien les entregó este presente a su llegada a la Cumbre de la OTAN en Madrid.

Lo más probable, comentan desde plató, es que los pastilleros fueran de algún material especial.Y no los míticos de plástico. Aún así, algunos de los colaboradores no dan crédito a la ocurrencia de la mujer de Joe Biden, pues la princesa y la infanta no están en edad de usar ese tipo de objetos.

Una de las más sorprendidas el Loreto Ochando. La periodista cree que Jill se equivocó al dárselos, pues pensó que tendrían la misma edad que su marido. "Me ha dejado loca", asegura en directo.