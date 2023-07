Llega la hora de pagar la cuenta en un bar o restaurante... y nos dicen que no nos pueden cobrar con tarjeta porque no hay datáfono o este no funciona. Una excusa tras la que en ocasiones se esconde una triquiñuela por parte de los locales para evitar pagar el IVA por esas ventas, según denuncian los propios clientes a través de las redes sociales.

Pero, ¿es obligatorio que todos los establecimientos tengan datáfono? Beatriz de Vicente explica en Más Vale Tarde que "no es obligatorio tener datáfono", pero sí lo es si el local pone que acepta pago con tarjeta. En cualquier caso, la abogada y criminóloga advierte de que evadir el IVA cobrando en efectivo es un "fraude", porque el cliente sí paga ese impuesto al abonar la consumición.

"Te cobran un IVA que no van a declarar y eso es un auténtico fraude", sentencia la experta, que recomienda que, "si queremos luchar contra esto", pidamos una factura.