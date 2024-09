La nueva temporada de Más Vale Tarde arranca con una novedad principal, los presentadores Iñaki López y Cristina Pardo cocinarán junto al chef Carlos Maldonado los martes. Debutarán con una tortilla de patatas, que como ha reconocido López: "Para mí es como hacer una oposiciones a registrador de la propiedad".

Dani Mateo ha querido incidir en la novedad ante los fogones de López, y ha confesado que "miedo me da Iñaki". A lo que el presentador le ha contestado que no serán ellos los que prueben la comida, sino los colaboradores, y les ha lanzado una advertencia: "A ver si vuelven". Asimismo, el periodista se ha equipado con guantes de cocina, con un tamaño peculiar, que no han pasado inadvertidos para Mateo: "Pareces un ventrílocuo".