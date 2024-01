Esta semana, Carlos Maldonado y Pablo Ojeda cocinan unos deliciosos guisantes con jamón y huevo poché, oportunidad para que Cristina Pardo plantee al nutricionista una de las preguntas que más personas se plantean: "¿Cuántos huevos a la semana podemos comer?"

El experto asegura en el vídeo sobre estas líneas que esa es la cuestión "en la que hay más controversia a la hora de responder". Sin embargo, señala que "está más que estudiado y claro que personas que no tengan ningún tipo de patología, un huevo o dos huevos al día, no hay ningún tipo de problema". "Tus seis o siete huevos por semana, tranquilamente", comenta.

De vuelta a la receta, sobre cómo se podría sustituir el huevo poché si a alguien no le gusta, Carlos Maldonado se muestra rotundo: "A quien no le guste el huevo poché, que me llame, porque tiene un problema". "El huevo es el alimento más completo que tenemos, y creo que mejora cualquier plato", añade Pablo.