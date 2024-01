"A pesar de haber pasado una pandemia mundial, poco hemos aprendido", comenta Iñaki López, pues señala que solo unos años después "tenemos los hospitales de nuevo colapsados" por el aumento de contagios de gripe, COVID-19 y bronquiolitis visto en las últimas semanas.

"Esto es una cosa absolutamente previsible, prevenible y podemos prepararnos", asegura Isabel Vázquez, portavoz del sindicato Amyts, que vaticina que "el invierno que viene volverá a pasar y nos volverá a pillar igual".

Esta indica que en pandemia "deberíamos haber aprendido una serie de cosas para que no nos pille desprevenidos y unas formas de comunicarnos y relacionarnos que nos ayuden a no extender las enfermedades".

Ante este repunte de casos de contagio, la ministra de Sanidad ha anunciado su intención de plantear a las comunidades autónomas que las mascarillas vuelvan a ser obligatorias en los centros sanitarios y farmacias.

Vázquez explica que en esos centros hay "una condensación y una cantidad de gente que puede tener enfermedad que puede contagiar a los profesionales", unos profesionales a los que, dice, hay que proteger porque son "los que nos van a cuidar".

"Es importante que la población comprenda que la mascarilla es un arma muy útil para evitar estar enfermo y como no es una obligación, se debe utilizar como recomendación. Es un acto tan simple y que me puede traer tantos beneficios que no voy a dejar de hacerlo", manifiesta.