Más Vale Tarde analiza la reunión de Santos Cerdán, número tres del PSOE, con Carles Puigdemont en el Parlamento Europeo. Sobre esta cuestión, Tania Sánchez aseguraba entender "que para una parte de la población esto sea un escándalo inigualable, pero hay mucha gente para la que es mucho más escandaloso e inadmisible que Vox gobierne en el Estado y está de acuerdo en que se haga lo posible para que eso no suceda".

"Tú que has sido política, ¿cómo le podéis dar tan poco valor a la palabra dada?", le pregunta Cristina Pardo, que asegura que "los políticos prometéis unas cosas a los ciudadanos, os presentáis a las elecciones con un discurso y me parece bien cambiar de idea, pero lo tienes que explicar".

"No puedes hacer lo contrario de lo que has dicho que harías y no explicarlo, porque vosotros el valor que tenéis es lo que valga vuestra palabra", sentencia.