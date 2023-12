La Lotería de Navidad es un asunto capital en el equipo de Más Vale Tarde. Iñaki López ha compartido su estupefacción al saber que hay "grupos de WhatsApp" en los que se ponen de acuerdo para comprar décimos, grupos en los que dice no estar incluido.

Cristina Pardo sale al paso de esta rotunda afirmación, aclarando que en el grupo en el que se gestionan estas compras de décimos sí que está Iñaki, aprovechando para aclarar una duda con su compañero: "¿Tienes el boleto que compramos en San Fermín?".

Esa pregunta deja con la boca abierta a Iñaki, que se pregunta dónde puede tenerlo. Eso sí, aclara que no ha comprado ni el décimo de laSexta ni el de Atresmedia. "Del de los demás no me entero. Reivindico ya un grupo para las personas mayores de este programa", añade.

Pero es que hay más. Un nuevo drama aparece en el programa. Y es que Javier Bastida ha ido a Doña Manolita (Madrid) a comprar más décimos del número de la Lotería elegido por el equipo, descubriendo que ya "no quedan", como ha trasladado Cristina.

"La mitad del equipo no lleva un décimo. No eres un caso único. Está la directora llorando por el pinganillo", bromea la presentadora, que explica al resto de tertulianos que el año pasado compartió todos sus décimos con Iñaki: "Me parece una traición infame". Iñaki se defiende a su manera de esta acusación: "Compartí contigo el 'rasca y gana' de la tintorería".