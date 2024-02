José Luis Ábalos también se ha emocionado hoy al hacer referencia a sus compañeros en el grupo parlamentario del PSOE y ha asegurado que "me da pena dejarlos yo", porque afirma que ellos "no me han dejado solo".

"Públicamente me parece que no le ha apoyado nadie, que es lo que tendría valor, no mandarle un WhatsApp y decirle 'venga ánimo', comenta Cristina Pardo en el vídeo sobre estas líneas. Tania Sánchez, por su parte, entiende el sentimiento de pertenencia al partido de Ábalos, pero le recuerda que "hay que tomar la decisión que mejor le viene al proyecto, no a ti". "En política uno no llega solo a los sitios, llega porque hay compañeros que hacen cosas para que cada uno llegue", explica.

Pablo Montesinos sostiene que "no creo que las lágrimas de Ábalos sean teatro" y señala que "hay una serie de diputados que pueden respaldar la opción de Ferraz, o de Ábalos, o de irte por arriba para no hacer declaraciones. Seguramente todos se fueron para arriba y luego le escribieron en privado, pero no tuvieron la valentía política para decir 'yo estoy con Ábalos'".