Carlos Mazón ha evitado hacer autocrítica durante su comparecencia en Les Corts. El presidente valenciano ha afirmado que está dispuesto a liderar la recuperación de la comunidad y que, si no es capaz de ello, no dudará en asumir las consecuencias políticas y no optará a la reelección.

El Partido Socialista, tras escuchar su intervención, no ha dudado en pedir al Partido Popular la destitución del presidente valenciano y que se ponga a un presidente técnico, que no dudarían en apoyar, hasta que se puedan llevar a cabo unas elecciones.

"Viendo al propio grupo popular estaban pasando un buen trago, no creo que ellos estén apoyando cerradamente a Carlos Mazón", apunta la periodista María Dabán, tras la intervención del popular. Cristina Pardo, por su parte, afirma que "cualquier que conozca cómo funcionan los partidos sabe que, una vez que tu has abierto la puerta a no volver a presentarte a la reelección vuelve a funcionar el fuego amigo y, al final, terminas en tu casa antes de que se plantee la posibilidad de la reelección".