Carlos Mazón ha intervenido en las Cortes valencianas para hablar sobre su cuestionada gestión de la DANA en la Comunidad Valenciana. El presidente, en la segunda parte de su intervención, ha hecho referencia a su posible dimisión. Mazón ha afirmado que las zonas afectadas "necesitan recuperación" y que la misma sea liderada. "Quiero asumir mi responsabilidad y dar un paso adelante y liderar esa recuperación, con toda la determinación", ha expuesto.

"Si no soy capaz de liderar la recuperación que necesita Valencia voy a asumir las consecuencias políticas personalmente no optando a la reelección", ha añadido. "Es impresionante porque no solo culpa al sistema de todo lo que ocurrió sino que se va a regalar una bola extra", apunta Iñaki López ante la intervención de Mazón.

El periodista Carlos Bonastre apunta que el presidente valenciano "no ha dicho esto durante las dos horas y media de discurso que ha tenido por la mañana sino en respuesta a las intervenciones de los diferentes grupos parlamentarios". El periodista plantea que hay dudas sobre si estas palabras de Mazón "son una especie de dimisión en diferido". Bonastre expone que en el discurso del popular, "lo que más ha llamado la atención es el poco tiempo que ha dedicado a las víctimas". "Únicamente un par de líneas leídas al principio de su discurso", indica el periodista.