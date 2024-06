Los presentadores de Más Vale Tarde, Iñaki López y Cristina Pardo, se han 'rebelado' este jueves en el programa mientras estaban probando las patatas bravas que ha preparado el chef estrella Michelin Carlos Maldonado.

Como todos los programas en los que hay sección de cocina, los presentadores estaban probando esta receta en el momento en el que Pardo asegura que "les está metiendo prisa la directora". "Cuanto más ve que nos gusta un plato, más prisa nos mete", han señalado entre risas.

Iñaki López ha tirado de sarcasmo: "No te pasa a ti que ahora mismo has perdido la cobertura del pinganillo... Yo no escucho nada". Así que siguieron saboreando las bravas de Maldonado. El nutricionista Pablo Ojeda ha explicado a los espectadores que tenían que "estar sentados hace 10 minutos" en su sitio.