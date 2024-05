Alberto, el guardia civil arrollado por un camión que se saltó un control en Los Palacios, Sevilla, ha recibido el alta. No podrá volver a andar y desde ahora tendrá que afrontar, ya en su casa, un largo periodo de recuperación. El personal del hospital Virgen del Rocío de Sevilla le ha despedido entre aplausos para darle ánimos y él lo ha agradecido.

"Vine moribundo y me habéis curado las heridas, llegué en la situación más dramática y me hacéis ver que es un cambio de vida. No os voy a olvidar nunca", ha explicado el agente.

Tras escuchar sus palabras, emocionada, Cristina Pardo ha afirmado: "Qué espíritu tan maravilloso".

La abogada y criminóloga Beatriz de Vicente ha explicado que "sigue siendo un misterio qué pasó" y ha destacado que "el conductor está en libertad provisional con cargos".

El hombre, que dio negativo en drogas, "tiene que hacer frente a la responsabilidad civil". En palabras de Beatriz de Vicente, "una situación de tetraplejia es más de un millón de euros".