Los comentarios machistas contra la actriz Clara Galle han sido objeto de debate en Más Vale Tarde. El sábado, acudió a ver a Osasuna en su partido de Liga contra el Sevilla. Cuando el club navarro publicó las fotos de Galle en El Sadar, el machismo hizo acto de presencia para señalar que la actriz no llevaba sujetador.

En el plató la opinión es unánime: estos comentarios machistas "lamentables" no son tolerables. Una de las opiniones más duras viene de Cristina Pardo, que cree que, ignorando a estos 'haters', pueden no verse con "la necesidad de llamar la atención de decir gilipolleces".

"Al que le moleste, que se rasque. Si no les gusta, que no mire, no está obligada a llevar sujetador", añade Gonzalo Miró. Para Iñaki López, es importante señalar este tipo de comentarios para "plantar cara a una ola reaccionaria absurda".