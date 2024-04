El vestido de la novia, la lista de invitados 'royals' o el chotis que bailaron José Luis Martínez-Almeida y su ya esposa Teresa Urquijo tras contraer matrimonio, son algunos de los 'momentazos' que ha dejado la boda del alcalde madrileño celebrada este sábado. Sin embargo, hay otras cuestiones que han dado que hablar y que se han tratado este lunes en Más Vale Tarde, entre ellos el 'no' beso en la boca que se dio el matrimonio al salir de la iglesia.

Colaboradores y presentadores analizaban los mejores momentos públicos que ha dejado la boda del momento cuando ha sido el turno del beso que en la mejilla, ya como marido y mujer, de los novios. Las imágenes han dejado sorprendido a alguno, entre ellos Cristina Pardo e Iñaki López.

Pardo, al cuestionarse por cuál sería la razón de no quererse dado un pico ante las cámaras y el grupo nutrido de madrileños que allí se encontraban, ha comentado que "se puede dar un beso en los labios sin meterse la lengua hasta el corvejón". No obstante, López ha tenido en cuenta un detalle que también ha sorprendido a muchos, y es que la pareja "no ha convivido hasta la noche de bodas" por lo que "se lo han tomado todo con mucha calma".