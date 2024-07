Los becarios de Nacho Cano que accedieron a hablar con Más Vale Tarde han continuado con las teorías conspirativas de su maestro, quien afirma que tanto su detención como, el hecho de "obligar" a sus estudiantes a declarar responde a una persecución policial orquestada para desviar la atención del caso de Begoña Gómez y que, además, se debe a su apoyo a Díaz Ayuso.

Los estudiantes han denunciado que la policía "nos preguntaba si sufriste acoso, cuantas horas laboras, están explotando. Yo creo que que por donde quiera van directo a por el maestro Nacho". A lo que la presentadora, Cristina Pardo, le ha espetado "¿Cómo es la policía en tu país", momento en el que la estudiante ha alegado que ella en su país se habría negado a ir a declarar "por un delito con el que estoy en contra, pero al estar en otro país no conozco las leyes".

Y ha añadido que se le "engañó y se le obligó a firmar de manera no voluntaria y no libre", además de entregar sus teléfonos móviles y firmar una declaración con la que "no están de acuerdo", debido a las "presiones" que realizó la policía "sobre todo contra las mujeres".

Por otra parte, otra de las estudiantes ha defendido que "somos estudiantes de arte y no tenemos mucho vocabulario de lo político", después de que su compañera hubiese alegado que todo corresponde a una persecución, momento que ha aprovechado Cristina Pardo para recriminarle, que "no me podéis decir que no tenéis lenguaje político, pero antes os he hecho una pregunta sobre Díaz Ayuso y me habéis contestado".