La abogada Cristina Almeida ha asegurado en Más Vale Tarde no entender la revisión de las penas por delitos sexuales por la aplicación de la ley 'Solo sí es sí': "No hay abuso, todo es agresión, pero eso no quiere decir que los abusos que existían y por los que han sido condenados se puedan recuestionar". Además, ha asegurado que no hay ninguna circular de fiscalía, algo que normalmente se hace con cualquier ley, para unificar los criterios de los fiscales.

Así, Almeida ha negado que "todos los jueces sean fachas", pero ha reconocido que hay "mucho machista" y "jueces que incumplen la ley". No obstante, ha destacado que "no es una generalización" y ha recordado que "hay jueces muy potentes". "La interpretación siempre corre a cargo de los jueces, con cualquier ley", ha zanjado.