Sheila Justo, vicepresidenta de la Asociación de Médicos Amyts, ha respondido en Más Vale Tarde a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, quien este miércoles ha defendido que "no parece que sea tan mala la videollamada y la videoconsulta teniendo en cuenta que la telemedicina es parte del futuro sanitario". "La exploración del médico es totalmente insustituible", ha defendido la médico.

Así, Justo ha explicado que los médicos entrenan todos los sentidos durante sus períodos de formación. "A través de una videollamada, independientemente de la logística, hay algo que no se puede percibir, como miles de síntomas y ruidos", ha asegurado en directo. De este modo, ha señalado que la propuesta de Ayuso supone un "perjuicio muy importante para el paciente".

Del mismo modo, ha desmentido que las Urgencias sean banales. "Esto no es real, yo he trabajado en Urgencias y he visto cuadros graves", ha confesado.