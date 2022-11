El III Macroestudio de Violencia de Género "Tolerancia Cero" elaborado por la Fundación Mutua Madrileña y Antena 3 Noticias, a partir de 6.275 entrevistas ha constatado que un 20% de los jóvenes de entre 18 y 21 años, sobre todo los chicos, considera que golpear a la pareja no es violencia de género. Tampoco insultarla o controlar su móvil. Un porcentaje que duplica al de otros grupos de edad.

El 16,9 % de los jóvenes de entre 18 y 21 años encuestados asegura que golpear a la pareja no es violencia de género, cuando la media de la población general se sitúa en un 6,71 %, pero además el 17,13 % opina que insultarla tampoco, cuando en el resto de franjas de edad lo piensa así un 8,35 %. Y el 15,15 % considera que amenazarla tampoco es maltrato, frente al 7,67% de la población general, en tanto que un 21,53 % cree que controlar el móvil no es una forma de ejercer violencia sobre la pareja, frente al 13,08 % de la población.

Un hecho que ha alertado a Cristina Pardo. La presentadora de Más Vale Tarde no ha ocultado que le parecen cifras "preocupantes": "Se pregunta por cosas muy obvias. No es nada sibilino. Es consultar el móvil, golpear a tu pareja, insultar a tu pareja... que haya tantos jóvenes que creen que eso no es violencia machista...", ha planteado la presentadora. Puedes ver su reacción a la noticia en el vídeo principal de este artículo.