La inflación y la alta demanda tras dos veranos atípicos por la pandemia han provocado que este 2022 los precios de las vacaciones de verano se disparen. Beatriz Oficialdegui, directora de Marketing de Destinia, ha explicado en Más Vale Tarde algunas de las pautas a seguir para evitar sustos de última hora.

"Si es un destino concreto o una fecha concreta, cuanto antes se reserve mejor. Pero si es algo de hoy para mañana o cosas que dan más igual, hay ofertas muy buenas", ha indicado Oficialdegui, que ha asegurado que es entonces cuando "tiran el precio". Aun así, ha advertido: "Arriesgas muchísimo, porque igual no hay chollos. Si no se quedan unas plazas vacías o unas habitaciones de hotel vacías no vas a encontrar esos chollos", ha aventurado.