Manuel Amate, experto en Energía y CEO de Domoelectra, da algunas recomendaciones en Más Vale Tarde para prevenir problemas eléctricos que luego podrían convertirse en incendios, como utilizar enchufes de calidad y, a ser posible, de comercios locales.

En el vídeo sobre estas líneas, el experto señala que no da igual lo que enchufemos, y explica que no es lo mismo tener conectado un brasero eléctrico que, explica, "son los que provocan más incendios a nivel nacional", que un cargador del móvil: "No es lo mismo uno que tiene un consumo de 10 vatios, que otro que tiene 1.000", apunta.

"Cuanta más potencia metamos a un enchufe, más posibilidades de contactos débiles tenemos", advierte Amate, que también aconseja que cuando nos vayamos de viaje "siempre tienes que desconectar todo lo que tienes en tu casa y usar los equipos de corte del cuadro eléctrico. Quítate ese miedo". De este modo, comenta, "a parte de evitar los consumos fantasma, dejas sin alimentación a esa zona y tienes seguridad completamente". "Te vas de viaje, cortas el agua y el gas, ¿por qué no cortas la luz?", afirma.