La Universidad Complutense de Madrid (UCM) reconocerá este martes a la actual presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, como alumna ilustre del centro. Un nombramiento que se ha topado con el rechazo de buena parte del profesorado y los estudiantes: en contra se han recogido firmas, se han producido dimisiones e incluso hay convocadas protestas coincidiendo con el acto de entrega.

La dirigente 'popular', por su parte, se ha defendido asegurando que no tiene "nada que ver con ese nombramiento", sino que "es una decisión que ha tomado" la UCM y que "no es por una cuestión académica: "Va simplemente porque hoy soy la presidenta de todos los madrileños porque así lo han querido las urnas", ha argumentado.

Además, ha asegurado que "todos en la universidad pública somos bienvenidos" y que el que "una parte pequeña que no representa a los casi 70.000 alumnos de la Complutense quieran dar otra imagen" les "retrata a ellos".

Entre los alumnos consultados por laSexta, tal y como puede verse en el vídeo, hay opiniones divididas: algunos estudiantes creen que su cargo amerita este reconocimiento, pero otros critican la decisión del Rectorado.

Un nombramiento sin consenso

También entre el profesorado hay docentes críticos con que se le entregue esta distinción: Eva Aladro, catedrática de Ciencias de la Información, confirma en Más Vale Tarde que el nombramiento de Ayuso "no fue en absoluto consensuado", sino que les llegó "ya hecho": "No hemos podido decidirlo en Junta de Facultad, que es lo que hacemos normalmente con los alumnos ilustres", recalca.

La docente incide, además, en el hecho de que "150 científicos experimentales" consideran "una barbaridad premiar unas declaraciones negacionistas del cambio climático" como las realizadas por la presidenta de la Comunidad de Madrid. "Creo que una distinción que uno recibe y que no apoya unánimemente la comunidad universitaria no es una distinción", sentencia.

"No vamos contra la persona de la presidenta Ayuso", precisa no obstante la profesora, que incide en que la presidenta madrileña sencillamente "no tiene méritos académicos para ser ilustre". En este sentido, señala que si para ello fuera suficiente con haber estudiado en la facultad, habría "que darle el título a todos los alumnos".

De cara al acto de este martes, Aladro cree que "se puede armar una buena", puesto que "hay muchas convocatorias de muchos colectivos" para manifestarse en contra y Ayuso "arrastra una coleta de conflictos" que ahora "trae a la Complutense". Esto, ha resaltado, es lo que más molesta a los docentes en contra: "Se perturba la vida académica", critica la catedrática, que lamenta que la UCM se pone así "al nivel del debate político", cuando "la universidad no puede estar a ese juego".

Puedes escuchar la entrevista completa en el vídeo.