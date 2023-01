En el Día Internacional de la Tarta de Chocolate el nutricionista Pablo Ojeda propone a Cristina Pardo e Iñaki López cocinar un postre rico y saludable en directo con una base de leche y chocolate. Pero la presentadora prefiere no echarle porque no le gusta: "Con el zumo me ha quedado buenísimo".

Sin embargo, a Iñaki López no le acaba de convencer el aspecto del postre de su compañera: "Parece la masa morra. Con eso no vas al baño hasta mayo", dice entre risas. "Es que no me gusta con el medio litro de chocolate a la taza que le has echado", espeta para defender que el suyo es más saludable, y asegura que está "buenísimo". Pero Iñaki vuelve a contratacar: "Tu postre parece de la obra. Fuiste tú quien introdujo el gotelé en España. Fíjate si te ha quedado ligero, ligero que no cae (de la cuchara)". Puedes ver el cómico 'pique' de Cristina Pardo e Iñaki López con el que no podrás parar de reír mientras intentan demostrar que su postre es el mejor en el vídeo principal de la noticia.