Por primera vez en 15 meses, la Reserva Federal de Estados Unidos ha decidido no subir los tipos de interés. Sin embargo, el Banco Central Europeo sí ha decidido seguir con los aumentos situando los tipos en el 4%.

José María O'Kean, catedrático de Economía, ha analizado esta situación en Más Vale Tarde.

"Al BCE lo que pase en España no le importa demasiado, le importa lo que ocurra en Alemania. Si Alemania sigue teniendo una inflación alta, y la tiene al 6,1%, va a seguir subiendo los tipos de interés", prevé.

O'Kean sostiene que "Estados Unidos tiene la inflación al 4,1% y por eso han parado". En este sentido, explica: "Subir los tipos significa que quitas dinero de la economía para que no haya préstamos, para que no me pueda comprar un coche, una vivienda, o lo que sea. Al quitar dinero, el coste del mismo sube y el tipo de interés también. EEUU ha quitado dinero de la economía, está reaccionando más o menos bien y va a esperar a ver qué pasa. Es lo que se llama el retardo de las políticas monetarias".

No obstante, el catedrático de Economía afirma que "al Banco Central Europeo no le tiembla la mano porque la inflación en Alemania sigue arriba".

"Alemania ha entrado en recesión este trimestre y ya el anterior. Es una recesión técnica. En el Banco Central Europeo siguen pensando, han subido un 0,25% para ver el retardo. Pero si la inflación en Alemania no baja, van a seguir incrementando. Las personas que tienen hipoteca a tipo variable, cuando se le actualice, una vez al año, cuando le toque, les van a subir", añade José María O'Kean.