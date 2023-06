Entre enero y abril de 2023 la natalidad ha experimentado el mayor descenso en ocho años. Los nacimientos han sufrido un descenso de un 1,75% respecto a 2022 y un 11,05% en comparación con 2019, según datos del Instituto Nacional de Estadística.

El catedrático de Economía José María O'Kean ha analizado en Más Vale Tarde esta situación. "Lo primero que tenemos que ver son las consecuencias porque una sociedad envejecida consume poco, se compran pocas viviendas y, sobre todo, afecta al sistema de pensiones. Cuando pasen unos años no se va a poder soportar", ha indicado.

No obstante, ha destacado que "lo más importante" es que "un país que tiene gente siempre mayor" en el que "los jóvenes no van cubriendo las generaciones" es "un país sin dinámica de futuro".

Sobre las causas que llevan a esta realidad, la económica es la primera razón. "Tener hijos es caro y estamos pasando unos años con unos sueldos muy limitados. Se debería hacer una política a largo plazo de una forma muy clara", ha explicado.

El economista, además, ha subrayado las dificultades para conciliar: "Tienen que dar permisos para que sea posible hacer una vida trabajando y tener hijos, tanto para el hombre como para la mujer".

José María O'Kean también ha indicado que "la llamada generación millennial es muy especial y no quiere tener cosas, sino sentir cosas". En este sentido, ha añadido que "no quiere tener casa, no quiere tener coche y quiere viajar todos los fines de semana".