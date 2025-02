Chema Crespo, tajante sobre el beso de Rubiales a Jenni Hermoso: "Que no me vengan con bobadas, ella ha sido la víctima"

Hoy arrancaba en la Audiencia Nacional el juicio a Luis Rubiales por su beso a Jenni Hermoso y las coacciones posteriores para quitarle importancia. Más Vale Tarde analiza en el vídeo sobre estas líneas esta primera jornada en la que ha declarado la futbolista para exponer su versión.

"Las heroínas que destapan situaciones a las que no se les da importancia o que vemos con naturalidad, que ponen pie en pared, lo van a sufrir en primera persona", opina Chema Crespo, que afirma rotundo: "Que no me vengan con bobadas, ella ha sido la víctima".

El periodista señala también que Hermoso "ha echado mucho de menos el silencio de colegas deportistas, fundamentalmente masculinos y de la estructura de la Federación Española de Fútbol". Por ello, espera que este proceso marque "un antes y un después", pues según él "esto ha destapado lo peor que sospechábamos que existía en ese mundo".