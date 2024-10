La periodista Carmen Morodo ha cuestionado la gestión de la DANA por parte de las autoridades, incluyendo la petición de ayuda del presidente Mazón al Ejército. Morodo ha recriminado: "Es verdad que estamos en momentos que son todavía muy intensos, pero no se puede con tanta tragedia ni con tanta incompetencia. A mí me parece que las cosas no se están gestionando bien".

Asimismo, la periodista ha señalado que "no podemos responsabilizar a la población de haber sido irresponsable y de no haber atendido a las alarmas. Porque en estos momentos que tengamos esos núcleos de población aislados... Es evidente que faltan medios". "En todo el tema de las alertas, más allá de competir por la foto, es importante que el líder de la oposición y el presidente del Gobierno se sienten juntos y analicen, hemos creado un Consejo Nacional de Protección Civil, hay muchísimos mecanismos... En vez de echarse la pelota de unos a otros y averiguar qué coño ha fallado", ha añadido.

En cuanto al requerimiento de Mazón al Ejército, Morodo ha comentado: "Parece ser que se van a incrementar los medios que tenemos allí, los que están son insuficientes". Sobre el conflicto entre la Generalitat y el Gobierno central, Morodo ha explicado que "desde Defensa dicen que desde el centro de coordinación dependiente de la comunidad no querían más. Sin embargo, ellos han dado la orden para que mañana haya más".

"No sé cuál es la realidad, pero la realidad es que tú no puedes tener en un país como este a gente pasando hambre, sin agua, con fracturas, alcaldes pidiendo al Ejército porque 'no podemos' y que tengan aislados durante días a personas en una situación que es absolutamente inhumana, ¿a qué estamos esperando?", ha concluido.