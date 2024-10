En las últimas horas han salido a la luz una serie de audios que demuestran la relación entre el rey emérito Juan Carlos I y Bárbara Rey. En las notas de voz, los dos abordan temas de la actualidad del momento, utilizando de manera cariñosa expresiones como "mi vida", "cariño" o "mi amor".

Además, el Rey Juan Carlos habla sobre el cese de Sabino Fernández, entonces jefe de la Casa Real, al que el monarca señalaba como un "topo", y de Luis Roldán, ex director general de la Guardia Civil, cuando estaba en paradero desconocido tras fugarse de España cuando fue acusado por casos de corrupción relacionados con el Gobierno de Felipe González.

Don Juan Carlos aseguraba que esperaba que lo encontrasen, aunque le explicaba a Bárbara Rey que era mejor que apareciese muerto. "Aunque entre tú y yo, la Guardia Civil dice que es mejor que no lo encuentren. Mejor encontrarlo muerto", dijo el monarca.

Carmen Enríquez, periodista especializada en la Casa Real, ha analizado en Más Vale Tarde la filtración de estos audios, y asegura que hay una serie de intereses ocultos detrás de la publicación.

"Que esto salga a la luz 30 años más tarde, tienes que pensar por fuerza a qué se debe. Creo que hay que examinar a quién perjudican más las filtraciones. Yo creo que perjudican a los dos", explica.

"No me creo que el hijo de Bárbara Rey sea el responsable de todo esto. Aquí hay alguien moviendo los hilos, por motivos ocultos, y no sabemos quién es", añade la periodista.

Además, cree que el monarca nunca debió haber hablado sobre temas de Estado con su amante. "El rey no debía haber contestado nunca (a las preguntas de Bárbara Rey), pero es que el rey Juan Carlos es un poco bocazas, siempre lo han dicho las personas que estaban cerca de él", concluye Carmen Enríquez.