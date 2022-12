El periodista Carlos E. Cué considera que estamos teniendo un arranque de campaña "muy interesante", pero asegura que no sabe "qué van a dejar los políticos para los dos meses que nos quedan de campaña".

Cué pone de relieve que "hay una guerra tremenda en la derecha, que es lo único que explica el cordón sanitario que ha hecho Ciudadanos al PSOE". "No tienen sentido, no hay ningún país de Europa donde los liberales no puedan pactar con los socialdemócratas y sí con la extrema derecha", explica el periodista.

Sin embargo, Carlos E. Cué admite que esta estrategia puede ser lógica si entendemos que "Rivera juega a hacerse con la primacía" de este bloque de derechas.

Por otro lado, sobre Pedro Sánchez cuenta que hoy, durante su intervención en el Senado, "estaba a golpes con los independentistas, diciéndoles 'yo lo intenté, ustedes viven mejor con los independentistas, ustedes viven mejor en el conflicto'".

Además, hace hincapié en que "no debería sorprender a nadie que hubiera un pacto entre PSOE y Ciudadanos, si ese es el resultado que da una mayoría muy clara". Eso sí, "otra cosa son las condiciones que se impongan". Y añade: "Tenemos que aprender a hacer política como se hace en Europa, con coaliciones".