Una misteriosa foto que ha irrumpido en el proceso de búsqueda de la joven Sandra Bermejo, desaparecida a principios de noviembre en Cabo de Peñas, Asturias. En ella se ve de fondo a una joven paseando por esa zona, aunque la calidad de la foto no sirve para determinar si se trata de ella o no. Por eso, la familia y su abogado, Juan Manuel Medina, que visita el plató de Más Vale Tarde, pide ayuda para recabar más datos.

"¿Cómo están digiriendo la sucesión de acontecimientos?", pregunta Cristina Pardo, ya que en estos meses no solo ha desaparecido su hija, sino que también se encontró un cuerpo en la zona que, aseguraron que era el suyo, pero horas después la policía negó que se tratase del de Sandra Bermejo. "Es una montaña rusa", confirma él, que explica que "cuando hay una desaparición, la familia no busca muchas veces justicia, solo certezas". Ahora mismo "la familia quiere saber qué ha pasado" con Sandra. Eso sí, Juan Manuel Medina cree que "es un caso en el que hay muchos matices y aristas que no se han investigado".