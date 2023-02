Cristina Pardo, presentadora de Más Vale Tarde, se ha pronunciado sobre el problema con los nuevos trenes de Cercanías para el norte de España, que son más grandes de lo que deberían y no caben en los túneles. Considera que es "un escándalo" que haya comunidades autónomas que estén "infravaloradas con las infraestructuras que tienen".

"Si hay un tren que hace una ruta, el tren tendrá que caber por el túnel. Me parece alucinante y un escándalo en este país", ha denunciado Cristina Pardo. "Es un choteo, que parece que se ríen en su cara, y no me refiero solo a Cantabria, que por cierto lleva mucho tiempo pidiendo infraestructuras decentes", ha mantenido.

Una opinión que comparte con el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. "Nos hemos quedado perplejos. Parece una noticia del Día de los Inocentes", ha expresado tras enterarse de lo ocurrido, tildándolo de "inexplicable, inadmisible y chapucero".

Cristina Pardo ha añadido además que "todos los presientes del Gobierno van prometiendo por ahí el AVE a Extremadura, un tren que vuele...", cuando lo que realmente se necesita es simplemente "un tren que quepa por el túnel".