Un hombre ha sido detenido por la Policía Nacional tras un directo en las redes sociales donde se ríe de la autoridad por no acudir a dos citaciones que tenía para ingresar a prisión. "Tendría que haber entrado hoy, a las ocho de la tarde entro. Ahí lo tengo en el calendario", ha expresado el individuo.

Además, ha asegurado que no quería entrar porque "no hay aire acondicionado, no hay nada". Tras esto, se ha burlado de la Policía manifestado lo siguiente: "Que busquen que para eso les pagan. Que trabaje la Policía. Que busque, que busque".

Acto seguido, la Policía identifica cuál es el lugar desde donde se está grabando el vídeo y un furgón acude hasta la localización para detener al hombre en Fuensanta, un barrio de Valencia. Este miércoles ya ha pasado a disposición judicial y ya está en prisión.